Icona senza tempo, per molti era considerata la regina indiscussa dello stile punk.

Vivienne Westwood è morta all’età di 81 anni. Ne hanno dato notizia i canali social ufficiali della stilista.

29th December 2022.

Vivienne Westwood died today, peacefully and surrounded by her family, in Clapham, South London.

The world needs people like Vivienne to make a change for the better. pic.twitter.com/YQwVixYUrV

— Vivienne Westwood (@FollowWestwood) December 29, 2022