La puglia e la sua Adria pronte a dare un addio commosso a Renato Cecchetto: il bravo attore era stato la voce dell'orco Shrek nel fortunato cartoon

Il mondo del cinema e del doppiaggio danno un commosso addio a Renato Cecchetto, era stato la voce di Shrek nel cartoon omonimo: il 70enne attore pugliese, che aveva avuto un brutto incidente con lo scooter a Roma che lo aveva costretto ad un ricovero in gravi condizioni, aveva scelto la carriera di doppiatore dopo alcune commedie cult.

Un esempio?

Addio commosso a Renato Cecchetto, un mito del doppiaggio ma anche un bravo attore

Cecchetto era comparso come attore in film di calibro assoluto come Fracchia la belva umana e Amici Miei Atto II. Come doppiatore invece aveva dato voce a diversi personaggi nel corso della sua carriera, sotto traccia in mainstream ma fulminante per gli addetti ai lavori, personaggi come l’orco Shreck e il maialino Ham in Toy Story.

Il commosso addio a Renato Cecchetto, pugliese doc e stimato da tutti

Cecchetto era nato a Baricetta, in provincia di Adria, in Puglia, e lascia una moglie e un figlio. L’annuncio della scomparsa di Cecchetto lo ha dato proprio il sindaco di Adria Omar Barbierato nella tarda serata di domenica 23 gennaio su Facebook.

Il commosso addio a Renato Cecchetto del sindaco di Adria: “Sgomento e dolore”

Ha scritto il primo cittadino: “Ho appena appreso della scomparsa di Renato Cecchetto.

Una notizia che lascia sgomento e dolore”. E ancora: “Esprimo il mio personale cordoglio e quello di tutta la comunità adriese che rappresento, alla famiglia di Renato, alla moglie Miriam, al figlio, alla sorella Alice e a quanti gli erano vicini”.