Addio David Soul, morto a 80 anni l'attore di "Starsky e Hutch"

Roma, 5 gen. (askanews) – É morto a 80 anni David Soul, noto a tutti come il detective biondo della celebre coppia tv “Starsky e Hutch”. L’attore americano David Richard Solberg, questo il suo vero nome, era anche regista e cantautore, con diversi album all’attivo. Ad annunciare la morte è stata la moglie Helen Snell.

Una lunga carriera la sua, dai telefilm al cinema; ha recitato anche in “Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan” con Clint Eastwood. Negli anni ’70 il ruolo che lo ha consacrato a divo del piccolo schermo, il detective Hutchinson, in coppia con Paul Michael Glaser. I due hanno anche fatto un cameo nel remake Starsky e Hutch del 2004 con Ben Stiller e Owen Wilson.