La data cruciale è proprio quella del 16 maggio: arriva l'addio della Francia alle mascherine sui mezzi pubblici con i contagi covid che stanno calando

La Francia dice addio alle mascherine sui mezzi pubblici e il ministro della Salute Olivier Veran ha annunciato che dal 16 maggio cade l’obbligo del dispositivo di protezione individuale in questo ultimo contesto. Perché ultimo? Perché già dal 14 marzo in Francia le mascherine al chiuso sono state eliminate sulla scorta del miglioramento della situazione in ordine ai contagi da Covid.

Mascherine sui mezzi pubblici, stop in Francia

Il titolare del ministero ha spiegato, dopo un Consiglio dei ministri ad hoc, che “la situazione epidemiologica sta migliorando, la pandemia non è finita, ma il numero dei nuovi casi su base giornaliera è in diminuzione”. Perciò, come Olivier Veran ha dichiarato ai giornalisti alla fine della riunione del governo, “riteniamo che non sia più opportuno mantenere l’obbligo di indossare la mascherina sui mezzi pubblici a partire dal 16 maggio”.

Ecco dove permaneva ancora l’obbligo

Ad oggi le sole eccezioni che riguardavano la decadenza dell’obbligo delle mascherina al chiuso in Francia riguardavano i mezzi pubblici, le strutture sanitarie e gli studi medici, le farmacie e case di riposo, tutti siti e circostanze in cui bastava comunque una chirurgica. In cinema e a scuola invece oltralpe i dispositivi di protezione non sono più obbligatori da tempo.