Addio Kuna, benvenuta moneta unica ma solo dall'anno prossimo con la Croazia pronta ad entrare nell’Euro, con essa ci sono altre sei nazioni pronte

Addio Kuna, la Croazia è pronta ad entrare nell’Euro ed il paese guidato dal socialdemocratico Zoran Milanovic adotterà la moneta unica dal primo gennaio 2023. Secondo quanto stabilito dalla Commissione Europea nel suo rapporto sulla convergenza 2022, Zagabria è pronta ad entrare nel club Euro.

In questo modo i paesi che usano la moneta unica diventeranno 20 con l’arrivo del nuovo anno. Ma quali sono gli step e c’è solo la Croazia in predicato di passare alla moneta unica europea?

Croazia pronta ad entrare nell’Euro

Con essa ce ne sono altri sei vincolati giuridicamente ad adottare l’euro: Repubblica Ceca, Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Svezia. La Croazia però è l’unica nazione che attualmente rispetta i quattro i criteri di convergenza.

Quali sono? Stabilità dei prezzi, finanze pubbliche, tasso di cambio e tassi d’interesse a lungo termine. La Commissione ha valutato e il Consiglio prenderà la decisione definitiva sull’ingresso della Croazia nell’euro nella prima metà di luglio.

La soddisfazione di Paolo Gentiloni

Lo farà a seguito di una discussione nel Consiglio Europeo, nell’Eurogruppo e dopo i pareri del Parlamento Europeo e della Bce. Dal canto suo il commissario all’Economia Paolo Gentiloni non ha nascosto la sua soddisfazione: “Oggi è un giorno storico per il percorso europeo della Croazia, grazie agli sforzi determinati che le autorità croate hanno fatto per rispettare i criteri per entrare nell’area euro”.