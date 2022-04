Addio Manuel e Lulù, interviene Franco Bortuzzo: il post sui social

Franco Bortuzzo ha messo like ad un post sui social in merito alla rottura tra suo figlio Manuel e Lulù Selassié.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié hanno annunciato pubblicamente di essersi lasciati e la principessa etiope ha gettato pesanti ombre sul ruolo che avrebbe avuto il padre del nuotatore e la sua famiglia nella loro separazione. Franco Bortuzzo, attraverso i social, ha lasciato intendere quale sarebbe il suo pensiero sulla questione.

Franco Bortuzzo e l’addio di Manuel e Lulù

Dopo il post infuocato di Lulù Selassié (a cui lui ha preferito non replicare) Franco Bortuzzo ha messo like a un messaggio sui social in cui veniva fatto il punto della questione e che sembrava incolpare il GF Vip per l’inizio della storia tra Manuel e la principessa etiope (che, di fatti, sono durati appena un mese al di fuori del reality show).

“Da ieri quando Manuel Bortuzzo ha dato notizia all’ansa della rottura con Lulù ho letto in giro di tutto e di più. Sapete cosa penso? Troppo semplice dare la colpa alla famiglia di Manuel la verità è che quella storia non doveva partire prima, era spinta dagli autori. Poi Manuel, ok, oramai ci avrà cavalcato l’onda ma ormai nel circo mediatico del GF Vip ci era entrato. Lulù ha scelto quello che l’avrebbe messa più in luce diciamolo gli altri non se la sarebbero calcolata di pezza”, si legge nel messaggio a cui ha messo like Franco Bortuzzo.

Le accuse di Lulù Selassié

Al momento il padre di Manuel ha preferito non replicare alle parole di Lulù sul suo conto, mentre la principessa etiope si è sfogata via social con un lungo messaggio contro di lui e la sua famiglia. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?