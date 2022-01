Adecco: Buffagni, 'difendere diritti più deboli, mettiamoci la faccia'

Roma, 20 gen. (Adnkronos) – "Difendiamo i diritti dei più deboli: mettiamoci la faccia!. Come sapete, ieri ho incontrato lavoratori somministrati da Adecco in Poste Italiane. Una vicenda che ho avuto modo di seguire in prima persona quando ero viceministro allo Sviluppo Economico, e sulla quale continuo a impegnarmi al massimo delle mie possibilità.

Abbiamo il dovere di essere SEMPRE dalla parte dei cittadini, di difendere i diritti dei più deboli, e di essere sempre in primafila METTENDOCI LA FACCIA!". Così il deputato M5S Stefano Buffagni, che posta su Facebook il video del suo arrivo, accolto dagli applausi dei lavoratori Adecco.