Adelaide De Martino è incinta: Stefano e Belen diventano zii

Adelaide De Martino, sorella di Stefano, è incinta. L’ex talento di Amici di Maria De Filippi e la moglie Belen Rodriguez si preparano a diventare zii per la prima volta.

Adelaide De Martino è incinta

Bebè in arrivo in casa De Martino. Questa volta non sono Stefano e Belen Rodriguez ad allargare la famiglia, ma la bella Adelaide, sorella del ballerino. La ragazza, tramite i suoi canali social, ha reso pubblica la bella novella: “Nonostante la paura del cambiamento diventerò mamma“.

L’annuncio di Adelaide De Martino

Per annunciare ai fan che è incinta, Adelaide ha approfittato della festa della mamma. A didascalia di una foto che la ritrae con le donne della sua vita, la giovane De Martino ha scritto:

“Auguri alla mia mamma che mi ha permesso di essere libera, alle mie zie che mi hanno accompagnato in ogni mia scelta, auguri alla mia nonna che ha reso possibile tutto questo e che sono sicura avrebbe gioito con me. Auguri a me che nonostante la paura del cambiamento diventerò mamma e spero di avere la stessa forza di tutte queste donne”.

Chi è il compagno di Adelaide De Martino?

Adelaide, dopo la relazione con Emanuele Vicorito, attore di Gomorra, ha conosciuto Diego Di Domenico. E’ con lui che ha deciso di mettere su famiglia. Anche il ragazzo, infatti, ha condiviso via social l’annuncio della sua dolce metà, aggiungendo:

“Oggi è un giorno speciale, tutte le mamme ricevono gli auguri dai propri figli. È il primo che festeggi anche tu, auguri amore mio. Sono certo che sarai una mamma straordinaria”.

Mentre Adelaide si prepara per diventare madre, Stefano e Belen saranno zii per la prima volta.