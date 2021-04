Adelaide De Martino, sorella di Stefano, è fidanzata con un noto attore

Adelaide De Martino pare sia fidanzata con un noto attore televisivo: le ultime novità sulla sorella del popolare Stefano

Per una volta non è Stefano De Martino a trovarsi al centro del gossip, bensì sua sorella Adelaide. Di lei si è sempre parlato poco, perché non ama stare sotto i riflettori. Tuttavia sembra che in questi ultimi mesi si sia fidanzata con un volto noto dello spettacolo.

Secondo quando riportato dal settimanale “Oggi”, Adelaide De Martino avrebbe niente meno che una storia d’amore con Emanuele Vicorito, apprezzato protagonista di Un posto al sole e di Gomorra.

Emma canta “Calore” e DADA E ADELAIDE DE MARTINO LA CANTANO SQUARCIAGOLA, io non ce la faccio, amo tutto ciò, alla follia. #Emma33 pic.twitter.com/k7UdInomB2 — Laura🌷 (@LauraCaizzi) June 3, 2017

Nulla di nuovo sembra invece trasparire sul conto del fratello maggiore, che cerca di mantenersi lontano dai pettegolezzi soprattutto da quando ha intrapreso la strada del conduttore televisivo.

Di recente, tuttavia, sta facendo capolino un gossip molto succulento relativo all’ex allieva di Amici 2021, Martina Miliddi. Si vocifera infatti che la bellissima ballerina abbia lasciato improvvisamente il compagno di scuola Aka7even per dare inizio alla conoscenza proprio con Stefano De Martino.

Il passaggio della rottura tra Martina e Aka7even non è stato peraltro mandato in diretta o nelle immagini del daytime di Amici, come notato da molti fan della trasmissione di Maria De Filippi.

Ciò dimostrerebbe di fatto come i due abbiano rotto lontano delle telecamere, forse per evitare proprio di far uscire il gossip su Stefano.