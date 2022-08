Adele ha comprato la casa di Sylvester Stallone: la cifra folle del mutuo

La folle cifra del mutuo di Adele per la casa di Sylvester Stallone

La cantante internazionale Adele ha deciso di trasferirsi insieme al fidanzato Rich Paul nell’esclusivissimo quartiere di North Beverly Park a Los Angeles. Si tratta della quarta proprietà in città comprata dalla cantante, che ne vanta già tre una accanto all’altra nell sobborgo di Beverly Hills di Hidden Valley, anche questa volta la celebrità non ha non ha certo badato a spese per la sua nuova residenza, comprando quella del famoso attore Sylvester Stallone.

La cifra folle del mutuo della casa che Adele ha comprato a Sylvester Stallone

Cinquantotto milioni la cifra per cui Adele si è aggiudicata la lussuosa residenza, sottoscrivendo un mutuo della maxi cifra di 37,7 milioni di dollari. Da qui la cifra stimata dal “Daily Mail” riguardante il mutuo mensile: pari a 227.000 dollari. Cifra alta anche per lei, che potrà però tranquillamente permetterserla visto il suo nuovo spettacolo, che dovrebbe andare in onda dal 18 novemmbre al 24 febbraio 2023.

In queste occasioni la cantante dovrebbe guadagnare una cifra intorno al milione per serata.

La residenza da sogno di Adele

La casa si estende per oltre 14.000 metri quadri ed è stata progettata da Richard Landry. Oltre alle otto camere da letto, all’interno dell’abitazione vi sono ben dodici bagni. All’interno stesso della casa sono presenti due guest house su due piani, con due camere da letto, bagno privato ed una cucina completa.

Un grande patio con spa, garage e piscina a sforo è il fornitissimo scenario dell’esterno, mentre dentro sono stati progettati un ufficio, un bagno turco, una sala da pranzo signorile fornita di una sala per la colazione, una grande cucina e naturalmente altri due bagni di servizio. Il tutto aggiunto ad altri servizi di lusso quali un cinema, una palestra ed una cigar room.