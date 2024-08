Adele in concerto alla Munich Messe, arena costruita per lei

Monaco, 3 ago. (askanews) – I fan in delirio a Monaco di Baviera per il primo dei quattro concerti di Adele alla Munich Messe, un ambiente all’aperto creato appositamente per questo spettacolo che può ospitare fino a 80mila spettatori. Dopo il concerto di venerdì 2 agosto la star si esibirà ancora il 3, 9 e 10. L’arena ha una combinazione di tribune con posti a sedere e aree in piedi. Queste date segnano la prima volta di Adele in Europa dal 2016.