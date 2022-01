Adele in lacrime annuncia il rinvio dei concerti a Las Vegas

Milano, 21 gen. (askanews) – A sole 24 ore dall’inizio, Adele ha annunciato il rinvio di tutti i suoi concerti a Las Vegas. Un annuncio fatto dalla stessa cantante via Instagram in un video in cui appare in lacrime e molto dispiaciuta. La cantante ha spiegato che i ritardi dovuti alla pandemia, con metà dello staff malato, ha impedito di portare a termine lo show “Siamo stati svegli 30 ore di fila per trovare una soluzione”, ha detto.

“Sono così arrabbiata e così mortificata, sono molto dispiaciuta per tutti quelli che si erano messi in viaggio”, “riprogrammeremo tutte le date lo stiamo facendo proprio ora finirò il mio show”, “abbiamo dovuto affrontare tante cose e non è pronto”.