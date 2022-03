Dopo la Georgia adesso anche la Moldavia chiede di entrare nell’Unione Europea con una richiesta ufficiale del suo capo di stato

Dopo la Georgia anche la Moldavia ha chiesto di entrare nell’Unione Europea. Si allunga così la lista di paesi dell’ex repubblica sovietica che soprattutto sulla scorta delle drammatiche circostanze belliche e geopolitiche attuali vogliono entrare a far parte dell’Unione Europea.

L’ultima ma solo in ordine di tempo è stata la presidente della Moldavia Maia Sandu.

La Moldavia chiede di entrare nell’Unione Europea

Il capo dello stato adiacente alla Romania e che “guarda” all’Ucraina attraverso la turbolenta e pericolosissima fetta della Transnistria ha annunciato ieri di aver presentato una richiesta ufficiale per candidare il proprio Paese a diventare membro Ue. Più o meno nelle stesse ore era giunta anche la richiesta parallela e finita prima nel mainstream mediatico da parte della Georgia.

E queste azioni politiche non vanno lette solo come genuine manifestazioni di avversità a ciò che oggi rappresenta la Russia di Putin, ma anche come un tentativo di eludere povertà nazionali e soprattutto isolamento militare. Entrare in Ue è una sorta di “anticamera” per entrare nella Nato.

Quelle richieste che istigano la Russia di Putin

Paradossalmente, queste richieste massive in un momento così delicato e instabile non depongono bene a favore di una cessazione delle ostilità perché istigano Mosca e la sua politica aggressiva.

La Moldavia è di fatto uno dei paesi più poveri del continente europeo ma ha da tempo rapporti consolidati con Bruxelles. Nel 2014 con l’Ue la nazione aveva firmato e ratificato un accordo di associazione. Si tratta di un accordo che stabilisce ampi margini di cooperazione in diversi ambiti.