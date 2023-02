Nel delitto di Novellara spunta uno scenario terribile: adesso gli assassini di Saman Abbas potrebbero davvero farla franca.

Le dichiarazioni del fratellino ed il proclama di innocenza dello zio che accusa un irreperibile. Ma procediamo per gradi: la lettura di Anna Vagli su Fanpage è profonda e proceduralmente logica. In sede di incidente probatorio il fratellino di Saman aveva detto che i genitori Shabbar e Nazia avevano delegato il compito di uccidere Saman allo zio Danish.

Gli assassini di Saman possono farla franca?

Poi però era arrivata l’indicazione dello stesso Danish sul luogo dove era stato nascosto il cadavere.

Sul terzo fronte c’è un Pakistan reticente sulla consegna del padre, che nega che saman sia morta, il tutto mentre Danish dice che no, non è stato lui e lascia intendere che si stato qualcun altro, il che rimanda al ruolo di Shabbar che però è lontano migliaia di chilometri dalla giustizia italiana.

In famiglia adesso ognuno va per sé

Il senso è che adesso non c’è più una strategia criminale univoca e di conseguenza manca la prova dell’organicità collegiale del delitto.

In tutto questo, con Danish che nega di aver commesso il delitto e lascia indicazioni solo dopo l’arresto del padre e il padre che nega che ci sia stato un delitto e che è al sicuro in un paese che non lo mollerà la possibilità di dare un volto in punto di diritto all’assassino o agli assassini della 18enne è davvero remota.