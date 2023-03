L'ipotesi che nessuno dice di Enrique di nuovo in Italia e il Milan che ora più che mai è ad un bivio, Stefano Pioli a rischio?

I dubbi del Diavolo sul suo “condottiero” ci sono anche se non si vedono ancora e adesso il Milan è ad un bivio, Stefano Pioli a rischio? Il mister rossonero dello scudetto sarebbe sulla graticola dopo la sconfitta di Firenze, anche se allo stato lo stesso gode della piena fiducia della società. Il dato però è poco fiduciario: se il campionato dovesse finire adesso il Milan sarebbe fuori dalla Champions e tutto dovrà giocarsi nel match contro il Tottenham.

Milan al bivio, Stefano Pioli a rischio?

Libero spiega che sono “spuntati alcuni nomi nell’ombra che potrebbero ribaltare il quadro”. Già in esordio della lunga crisi del Milan si era fatto il nome di De Zerbi e la Gazzetta dello Sport insinua invece che il nuovo sogno non tanto proibito della società sarebbe Luis Enrique, l’ex allenatore del Barcellona ed ex ct della nazionale spagnola.

Il sogno di Enrique del Belpaese

E pare ci siano motivi strategici e non solo legati al mercato che renderebbero Enrique un “papabile” di buon rango: il mister ama l’Italia e la sua famiglia “da tempo vorrebbe trasferirsi nuovamente nel Belpaese dopo l’esperienza alla Roma di qualche anno fa”. Sono solo voci in un momento difficile per la squadra ma gli ottavi col Tottenham “daranno un quadro più chiaro della stagione del Milan”. Disegnato quello ipotizzare il destino di Stefano Pioli sarà forse meno azzardato.