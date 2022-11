Adesso la salute di Lando Buzzanca diventa un caso e Massimiliano, il figlio dell’attore che a detta di molti è ormai in condizioni di estrema sofferenza, preannuncia azioni legali contro Francesca Della Valle e il dottor Tomaselli.

Lo riporta l’Ansa, che riprende alcuni scritti di Massimiliano Buzzanca.

La salute di Lando Buzzanca diventa un caso

Suo padre, l’attore 87enne Lando, era stato ricoverato d’urgenza al Gemelli di Roma lo scorso 8 novembre. Ha detto Massimiliano: “Oggi papà stava meglio. La governante è andata a trovarlo e ha detto che ha mangiato tutto, anche un dolcetto, ed era più vispo, per quanto possa esserlo una persona affetta da demenza senile“.

Le azioni che vuole promuovere il figlio

Poi il figlio di di Lando Buzzanca preannuncia esposti per violazione della privacy di suo padre: “Denuncerò Francesca Della Valle, che una sentenza ha stabilito non avere nessun diritto nei confronti di mio padre, e Fulvio Tomaselli: lo farò per tutelare mio padre e la sua privacy”. E ancora: “Per questo farò anche un esposto al Garante, nonché all’Ordine dei Giornalisti, professione della Della Valle, e all’Ordine dei Medici, per quanto riguarda Tomaselli”.

Buzzanca Jr sta valutando anche se fare un esposto contro la Rsa “per negligenza”.