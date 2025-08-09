Adidas accusata di appropriazione culturale in Messico

Il governo messicano si trova al centro di una polemica che coinvolge il colosso dell’abbigliamento sportivo Adidas, accusato di appropriazione culturale per il lancio di un nuovo modello di scarpe, il Oaxaca Slip-On. Questo design, realizzato dal designer messicano Willy Chavarria, è ispirato ai tradizionali huaraches, calzature tipiche della comunità indigena.

Tuttavia, le autorità di Oaxaca sostengono che non è stata ricevuta alcuna autorizzazione dal villaggio indigeno di Villa de Hidalgo Yalalag, fonte d’ispirazione per il design. Ma quanto è importante rispettare le radici culturali nel mondo della moda?<\/p>

Le accuse di appropriazione culturale

In un recente incontro, la presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha affermato: “È proprietà intellettuale collettiva. Deve esserci compensazione. La legge sul patrimonio deve essere rispettata.” Queste parole evidenziano un tema cruciale: il riconoscimento e il rispetto dei diritti culturali delle comunità indigene, spesso trascurati dalle grandi aziende. Infatti, la questione non riguarda solo la moda, ma la dignità e l’identità di interi popoli. Adidas, dal canto suo, ha dichiarato che i propri rappresentanti sono disponibili a dialogare con le autorità di Oaxaca per chiarire la situazione. Tuttavia, il governatore Salomon Jara Cruz ha ribadito che “l’ispirazione creativa” non può giustificare l’uso di simboli culturali che rappresentano l’identità delle comunità. “La cultura non si vende, si rispetta,” ha tuonato. Questo scambio di parole ha acceso un dibattito acceso sui social media, sollevando interrogativi sull’acquisto delle nuove scarpe Adidas e sull’impatto delle scelte aziendali sulla cultura locale.<\/p>

Reazioni della comunità e delle autorità

In risposta a questa controversia, il National Institute of Indigenous Peoples del Messico ha fatto sapere che intende avviare un’azione legale contro Adidas, sottolineando l’importanza di proteggere i diritti delle comunità indigene. Non è un caso isolato: marchi come Zara e Louis Vuitton sono stati precedentemente accusati di aver utilizzato senza autorizzazione l’arte e i design indigeni. Ma come possono le aziende garantire il rispetto delle culture e dei diritti degli artisti locali? Marina Nunez, vice ministro della Cultura, ha confermato che Adidas ha contattato le autorità di Oaxaca per discutere possibili forme di “restituzione.” Nonostante ciò, né Adidas né Chavarria hanno rilasciato commenti immediati ai giornalisti. Chavarria, che in passato aveva espresso il desiderio di celebrare il proprio patrimonio culturale attraverso la collaborazione con Adidas, si trova ora a fronteggiare una controversia che mette in discussione le sue buone intenzioni.<\/p>

Il valore delle tradizioni artigianali

I huaraches non sono solo calzature, ma un simbolo di un legame profondo con la cultura messicana e un sostegno economico per molte comunità. Viridiana Jarquin Garcia, una creatrice di huaraches, ha descritto le scarpe Adidas come una “copia economica” del lavoro artigianale che i messicani realizzano con passione e dedizione. “L’arte sta scomparendo. Stiamo perdendo la nostra tradizione,” ha lamentato, mentre mostrava le sue scarpe in pelle. La questione dell’appropriazione culturale è complessa e suscita emozioni forti: le comunità indigene chiedono a gran voce riconoscimento e rispetto per le loro tradizioni e le loro espressioni artistiche. Una lotta che continua a ripetersi di fronte ai potenti marchi globali. Speriamo che questa controversia possa portare a una maggiore consapevolezza e a cambiamenti significativi nella relazione tra le aziende e le comunità indigene. È tempo di dare voce a chi, da troppo tempo, è rimasto in silenzio.<\/p>