Adidas contro Nike nel Metaverso: prima sfida virtuale fra brand nel mondo di Zuckerberg

Adidas contro Nike nel Metaverso: prima sfida virtuale fra brand nel mondo non solo teorizzato, ma reso economicamente reale da Mark Zuckerberg

Adidas va dritta contro Nike nel Metaverso, dove si sta svolgendo da pochi giorni la prima sfida virtuale fra brand nel mondo di Mark Zuckerberg: la “crypto” incursione del marchio tedesco è arrivata nella notte italiana tra il 17 dicembre e il 18 dicembre 2021 ed è stata annunciata da un tweet con quasi 30mila NFT piazzati.

Adidas contro Nike nel Metaverso: tweet di annuncio e vendita record di token

The Verge sostiene che in realtà ne sono stati venduti 29.620. Con questa sua nuova linea virtuale che sposa la nuova creatura individuata da Mark Zuckerberg Adidas ha un obiettivo preciso: creare un club esclusivo di clienti che potranno acquistare NFT, cioè Non Fungible Token, e avere accesso a contenuti e pezzi unici. Tutto ciò sarà “indossabile” in quello che Adidas ha giustamente battezzato “adiVerso”.

Il Metaverso la nuova arena di sfida: Adidas contro Nike, cioè “Adiverso” contro “Nikeland”

Lì ci sono ormai in store virtuale token digitali corrispondenti a una capsule collection in edizione limitata di tute e felpe. A fare da apripista era stata la rivale Nike, che aveva creato Nikeland e lanciato le sneaker virtuali figlie della recente acquisizione di RTFKT. Adidas ha riposto con prezzi grintosi: ogni singolo NFT legato alla collezione è stato proposto a 0,2 Ethereumn. In soldoni? Circa 692 euro.

L’ottimismo “ribelle” di Adidas, che va contro Nike e sbarca nel Metaverso della Z generation

Una nota del brand spiega: “Abbiamo intrapreso la nuova era dell’originalità, abbiamo detto fin dall’inizio che se vogliamo essere il brand che rappresenta e aiuta nella diffusione dei valori della Z generation, allora dobbiamo muoverci alla stessa velocità e con lo stesso dinamismo”. E ancora: “Questo spirito si fonde perfettamente con i principi di Adidas, dove abbracciamo il limite, apriamo la porta al nuovo e agiamo con ottimismo ribelle”.