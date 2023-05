Adidas e Prada lanciano una linea di scarpe da calcio

Tre prodotti di punta per il sodalizio Adidas-Prada: Predator Accuracy, Copa Pure e X Crazyfast

Calcio e moda? Il sodalizio definitivo lo mettono sul piatto Adidas e Prada, che hanno lavorato insieme ad una nuova collezione di scarpini che miscelano lo stile urban targato Adidas all’inconfondibile design sofisticato made in Prada.

La nuova collezione, chiamata “adidas Football for Prada”, reinventa i tre prodotti di punta di Adidas: Predator Accuracy, Copa Pure e X Crazyfast. È così che Prada mette per la prima volta le mani sul mondo del calcio, e possiamo dire che l’intuizione, per il momento, ci pare indovinata.

Scarpini da calcio firmati Prada, dall’estetica essenziale ed elegantissima, con quell’inconfondibile tratto rosso che non può mai mancare. Chi l’avrebbe mai detto? L’incontro tra le due parti ha visto Adidas mettere al servizio di Prada l’intera linea, che dal canto suo ha impiegato i materiali di lusso per la lavorazione artigianale dei pezzi.

La collezione verrà indossata da dei modelli speciali: Paulo Dybala, Caterina Macario, Rafael Leão e Pedri, e sarà disponibile in edizione limitata sull’app adidas CONFIRMED dal 22 al 25 maggio, dopodiché su prada.com e in negozi Prada selezionati dal 25 maggio in avanti.