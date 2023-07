Adnkronos: Freni (Lega), 'Desario profilo di qualità, auguri per nuovo incarico'

Adnkronos: Freni (Lega), 'Desario profilo di qualità, auguri per ...

Adnkronos: Freni (Lega), 'Desario profilo di qualità, auguri per ...

Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Voglio esprimere i miei più sentiti auguri a Davide Desario, nominato direttore responsabile dell'agenzia di stampa Adnkronos. Eccellente giornalista, Desario, nell'esercizio della sua professione, si è sempre distinto per obiettività ...

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – "Voglio esprimere i miei più sentiti auguri a Davide Desario, nominato direttore responsabile dell'agenzia di stampa Adnkronos. Eccellente giornalista, Desario, nell'esercizio della sua professione, si è sempre distinto per obiettività e aderenza ai fatti. Caratteristiche che, sono sicuro, saranno alla base della sua nuova esperienza, alla guida di una realtà di primissimo livello nell'ambito dell'informazione italiana. A lui e a tutti i giornalisti dell'Adnkronos un sincero augurio per questo nuovo inizio". Lo dichiara, in una nota, il deputato della Lega e sottosegretario al ministero dell'Economia e delle Finanze Federico Freni.