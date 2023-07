Adnkronos: Nobili (Iv), 'in bocca al lupo a Desario'

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – "Un grande in bocca al lupo e i più affettuosi auguri di buon lavoro a Davide Desario da oggi direttore di Adnkronos". Lo scrive su Twitter Luciano Nobili, consigliere regionale di Italia Viva, che aggiunge: "Conosco da molto tempo la sua passione giornalistica, il suo amore per la nostra città, la sua competenza e il suo equilibrio. Sono certo che saprà consolidare il ruolo dell’agenzia di Giuseppe Marra come fondamentale presidio di pluralismo, democrazia, libertà di informazione e insieme portare la sua vocazione all’innovazione e al digitale che ha affrontato con successo negli ultimi anni".