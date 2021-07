Adnkronos prima agenzia di stampa in Italia a entrare in Google News Showcase

(Adnkronos) – Da oggi le notizie di Adnkronos, l’agenzia di stampa più letta digitalmente in Italia secondo i dati Comscore con 11,8 milioni di utenti unici mensili*, sono online anche per gli utenti di News Showcase, grazie a una nuova partnership siglata insieme a Google.

Sviluppata alla fine del 2020 e lanciata in Italia lo scorso marzo, News Showcase è una nuova esperienza creata da Google per gli utenti di Google News e Discover, che raccoglie una selezione di notizie curata dagli editori partner. Gli accordi siglati ad oggi per News Showcase sono oltre 800 nel mondo, in decine di Paesi tra cui Australia, Germania, Brasile, Canada, Francia, Giappone, Regno Unito e Argentina. Adnkronos è la prima agenzia di stampa italiana a entrare nel panel delle fonti di questa speciale vetrina.

Le redazioni dell’agenzia sceglieranno i pannelli di contenuti, destinati all’ampia audience degli utenti di News Showcase che permetterà ad Adnkronos di rafforzare la propria relazione con i lettori, e trarre beneficio dall’aumento di traffico verso il proprio sito, per una maggiore visibilità al brand e una maggiore possibilità di personalizzazione dei contenuti editoriali.

“Adnkronos è ormai da anni fonte autorevole nell’informazione digitale e sviluppa una produzione news già pensata per una fruizione mobile – commenta Giuseppe Marra presidente del Gruppo Adnkronos –.

Per questo motivo, abbiamo considerato l’ingresso in News Showcase un’opportunità da cogliere nel percorso di avvicinamento all’utente in movimento con uno strumento di grande diffusione e dal meccanismo istantaneo e di consegna diretta.

Far parte del gotha dell’informazione selezionata da Google significa anche avere una responsabilità in più sulla scelta di linguaggi e strumenti web. E il nostro ingresso è un ulteriore passo del Gruppo verso una comunicazione diretta all’utente".

Fabio Vaccarono, Vice President e Managing Director Italy di Google: "La collaborazione con il mondo dell'editoria rappresenta un aspetto importante delle attività di Google. Grazie a questa nuova partnership con Adnkronos, siamo felici di estendere anche al mondo delle agenzie di stampa il nostro progetto News Showcase, con l'obiettivo di offrire alle persone una piattaforma per l'informazione di qualità sempre più ricca, e agli editori un'ulteriore fonte di remunerazione. Siamo convinti che sia lungo questa strada che si costruiranno le basi per un ecosistema più sostenibile e innovativo".

I contenuti saranno selezionati e confezionati in maniera dedicata. Ovviamente non mancherà l’informazione in tempo reale, caratteristica della produzione editoriale Adnkronos, ma le diverse card potranno essere tematiche e attingere ad aree diverse, con particolare attenzione alle news di Salute e benessere su argomenti in cui l’audience italiana si dimostra sempre più sensibile. L’Healthcare, del resto è un settore in cui il Gruppo Adnkronos vanta una produzione di eccellenza

*Ultimi dati disponibili maggio 2021