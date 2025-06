Adolescenza come valore, a Roma "La Salute Mentale in Piazza"

Adolescenza come valore, a Roma "La Salute Mentale in Piazza"

Roma, 16 giu. (askanews) – Oltre mille persone, tra cui molti giovani, hanno sfidato il caldo per partecipare all’evento della Fondazione Massimo Fagioli, “La Salute Mentale in Piazza”, organizzato domenica 15 giugno durante la tradizionale Festa d’Estate alla Città dell’Altra Economia a Roma all’interno della rassegna Testaccio Estate. Un tema di grande attualità: la salute mentale, che i promotori hanno affrontato come “obiettivo psichiatrico, psicologico, culturale e politico”.

Di grande interesse lo “Speciale Left Talk”, che la Fondazione ha organizzato in collaborazione con la rivista Left e che ha aperto un importante spazio di discussione, che ha coinvolto, associazioni, psichiatri, giovani e insegnanti attorno al tema: “Salute mentale e Adolescenza”.

Un confronto tra diverse realtà culturali per superare lo sguardo negativo spesso associato all’adolescenza e riscoprirne, invece, l’energia, la creatività e il valore. Al talk condotto da Simona Maggiorelli e Marina Parrulli di Left, hanno partecipato, Nella Lo Cascio, Psichiatra e Psicoterapeuta, Dirigente S.S.N. Area Adolescenza, Alessia Barbagli, Insegnante scuola secondaria di primo grado e membro CSdI della Fondazione Massimo Fagioli, Loris Antonelli, responsabile area educativa per ÀP – Antimafia Pop Academy, Edoardo Ponzani, direttore e autore per CreativaMente e Anna Paola Iannucci, Action Aid – Area Educazione.

La “Fondazione Massimo Fagioli – ETS” nasce con lo scopo di salvaguardare e promuovere nel tempo tutta l’opera di Massimo Fagioli, lo psichiatra e psicoterapeuta noto per la scoperta della fantasia di sparizione, base di quella che lui stesso ha chiamato Teoria della nascita, e per i seminari di Analisi Collettiva, l’esperienza di psicoterapia di gruppo condotta dal Professore i cui cardini sono la cura della malattia mentale per mezzo dell’interpretazione delle immagini oniriche, la formazione e la ricerca. Medico, filosofo, artista, Massimo Fagioli ha fatto della propria vita e della prassi medica una costante fonte di ricerca sulla realtà umana.

Partner dell’evento: L’Asino d’oro Edizioni, Mawivideo, Scuola Bios Psychè, Ass. Amore e psiche, Left.