Adolfo Urso e Carlo Bonomi sono in viaggio verso Kiev

Una mezza “sorpresa” o comunque una iniziativa di cui sui media e nelle comunicazioni istituzionali non era stata data alcuna contezza: Adolfo Urso e Carlo Bonomi sono in viaggio verso Kiev.

Il ministro del governo guidato da Giorgia meloni lo ha fatto sapere con un tweet e con una foto assieme al presidente di Confindustria che li ritrae assieme in treno.

Per quanto è dato immaginare il viaggio in Ucraina dei due esponenti ha un evidente denominatore comune: l’economia. Non è difficile capire infatti che date le funzioni di Urso e quelle dell’uomo di punta di Viale dell’Astronomia il loro sia un viaggio con un preciso target, magari volto al consolidamento ulteriore dei rapporti economici con il paese guidato da Volodymyr Zelensky.

Il tweet rivelatore del ministro delle Imprese

Congetture a parte il dato è che il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi sono ”in arrivo” a Kiev. Lo si apprende da un tweet del ministro che pubblica la foto di loro due in treno verso la capitale ucraina e posta la frase che prelude all’ingresso nella zona della capitale ucraina sotto attacco delle truppe di Putin.