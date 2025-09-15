"Adopt Rivers and Lakes", progetto per la tutela di fiumi e laghi

Desenzano del Garda, 15 set. (askanews) – A Desenzano del Garda è stato inaugurato “Adopt Rivers and Lakes”, un’iniziativa che unisce azioni concrete di raccolta rifiuti, attività di monitoraggio scientifico e campagne di sensibilizzazione per la tutela degli ecosistemi di acqua dolce. Abbiamo parlato con Luigi Agresi, WWF Italia:

“Il progetto Adopt Rivers and Lakes nasce nell’ambito delle iniziative che dà nel WWF Italia porta avanti per la tutela delle acque interne.

Acque interne il cui buono stato è fondamentale non solo perché la tutela della biodiversità è un valore in sé ma anche per i servizi ecosistemici che questi ambienti forniscono a tutti noi, a cominciare dall’acqua ovviamente che è la risorsa forse più basilare di tutte”.

Grazie alla collaborazione tra WWF Italia e Lidl Italia, l’obiettivo è quello di proteggere un patrimonio prezioso e fragile come i laghi e i fiumi italiani. È poi intervenuto Alessia Bonifazi, Corporate Affairs di LIDL Italia:

“Abbiamo deciso come Lidl Italia di rafforzare questo legame con WWF e anche a livello nazionale scegliendo appunto di sostenere il progetto Adopt Rivers and Lakes di WWF Italia attraverso 50 tappe di pulizia che riguarderanno fiumi, laghi e fondali marini proprio perché siamo consapevoli che si tratta di risorse di fondamentale importanza sia per la comunità sia per alcune attività economiche ma troppo spesso ci dimentichiamo di trattarle con rispetto”.

Nei mesi di settembre e ottobre 2025 si interverrà su 50 tratti di fiumi e laghi, 8 fondali e 2 tratti di costa in tutto il territorio nazionale. Un impegno che non si limita solo alla pulizia, ma che contribuirà anche alla raccolta di dati preziosi sull’inquinamento da plastica e altri materiali. Ha così concluso Luigi Agresti:

“Noi avremo queste 60 tappe in tutta Italia, 60 tappe che quindi prevederanno interventi concreti di ripulitura, coste, sponde ma anche i fondali. Qui oggi abbiamo due diving che appartengono a questo circuito del WWF Sub, Talata Sub e Tritone Sub. Con questi interventi che sono concreti facciamo non solo un’attività di pulizia ma anche attività di citizen science perché poi raccoglieremo i dati, i rifiuti che raccogliamo che poi aggregheremo per avere una fotografia precisa e dettagliata del tipo di inquinamento che affligge fiumi e laghi e poter poi fare quindi azioni conseguenti di policy per cercare di avere regolamenti e leggi che limitano all’origine le fonti di inquinamento”.

Con “Adopt Rivers and Lakes”, WWF e LIDL ITALIA puntano a generare un impatto concreto e duraturo, restituendo valore ambientale, sociale ed educativo a tutta la collettività.