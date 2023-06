Adr: Malagò, 'Leonardo da Vinci migliore d'Europa, ci congratuliamo con nostro partner'

Roma, 28 giu. - (Adnkronos) - “Ancora una volta l’Aeroporto Leonardo da Vinci è stato riconosciuto come miglior aeroporto d’Europa e il Coni non può che congratularsi con un partner con cui condividiamo una storia di successi, esempio di un’Italia che si fa cono...

Roma, 28 giu. – (Adnkronos) – “Ancora una volta l’Aeroporto Leonardo da Vinci è stato riconosciuto come miglior aeroporto d’Europa e il Coni non può che congratularsi con un partner con cui condividiamo una storia di successi, esempio di un’Italia che si fa conoscere e apprezzare nel mondo. Il nostro legame con Aeroporti di Roma è solido e, in un sincero gioco di squadra, festeggiamo quest’importante riconoscimento, frutto del desiderio di migliorarsi sempre e di affrontare e vincere nuove sfide: la stessa ambizione e lo stesso impegno che mettono in campo ogni giorno i campioni dell’Italia Team” . Lo ha affermato, in una nota, il Presidente del Coni, Giovanni Malagò.