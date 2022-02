Adriana Lima ha svelato via TikTok di essere in attesa del suo terzo figlio.

Adriana Lima aspetta il suo terzo figlio insieme al produttore cinematografico Andre Lemmers.

Adriana Lima: il terzo figlio

Attraverso un ironico video su TikTok la top model Adriana Lima ha annunciato ai fan di essere incinta del suo terzo figlio e ha svelato come avrebbe annunciato al suo compagno, il produttore Andre Lemmers, la gravidanza.

La modella ha infatti svelato che lui si divertirebbe a farle spesso scherzi e a spaventarla e che lei si sarebbe “presa la rivicinta” mostrando a lui il test di gravidanza. “Ad Andre piace spaventarmi, ma oggi è il momento della vendetta” ha scritto nella didascalia al video con il test di gravidanza tra le mani.

I figli

La modella ha già due figlie nate dall’unione con l’ex marito Marko Jaric (Valentina e Sienna) Lei e Andre Lemmers hanno ufficializzato la loro relazione durante il 2021 sul tappeto rosso del Festival del Cinema di Venezia.

Il terzo figlio della modella arriverà nell’autunno 2022 e, dopo il suo annuncio, in tanti tra fan, amici e colleghi le hanno fatto le congratulazioni per questa splendida notizia.

A San Valentino la modella aveva fatto una romantica dedica al produttore scrivendo sui social: “La mia anima gemella per sempre, ti amo più del cioccolato”. Lemmers avrebbe stretto un ottimo rapporto anche con le due figlie avute da Adriana Lima durante la sua precedente unione e presto le due diventeranno sorelle maggiori.

Ancora non è noto se la Lima avrà un maschietto o un’altra femminuccia, ma in tanti tra i suoi fan non vedono l’ora di saperne di più.