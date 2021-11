Adriana Volpe commenta la nuova relazione dell’ex marito: la confessione

Adriana Volpe si è espressa in merito alla nuova relazione nata tra il suo ex marito e la conduttrice tv Clarissa Tami.

Adriana Volpe: l’ex marito con Clarissa Tami

Alcune settimane fa Roberto Parli, ex marito di Adriana Volpe, è stato paparazzato in compagnia della sua nuova fiamma, la conduttrice tv Clarissa Tami.

Da tempi i rapporti tra lui e la madre di sua figlia Giselle si sono incrinati e più volte i due si sono scagliati frecciatine e recriminazioni attraverso i social. A proposito della nuova relazione sentimentale del suo ex marito, Adriana Volpe ha commentato: “Si, ho visto le foto ma diciamo che le problematiche sono ben altre, di sicuro non queste, quindi non ho interesse a commentare le foto. Credo che qualunque cosa e chiunque lo aiuti a ritrovare un suo equilibrio, possa solo che farmi piacere”.

I rapporti tra i due a quanto pare non sarebbero migliorati ma la conduttrice non avrebbe avuto da ridire in merito alla nuova relazione tra Parli e Clarissa Tami.

Adriana Volpe: la querelle con l’ex marito

Roberto Parli ha gettato pesanti accuse contro Adriana Volpe arrivando persino ad affermare – attraverso i social – che lei avrebbe portato un uomo in casa che, non indossando i vestiti, avrebbe traumatizzato la loro figlia, Giselle.

La conduttrice aveva replicato affermando di voler prendere misure legali e Parli era stato costretto a cancellare il suo post. La fine del matrimonio tra i due era giunta poco tempo la partecipazione della conduttrice al GF Vip e i rapporti tra i due si erano dimostrati tesi fin dall’inizio.

Adriana Volpe: la separazione dal marito

Dopo l’addio all’ex marito Adriana Volpe si è trasferita a Milano insieme alla figlia Giselle, rimasta a vivere insieme a lei.

Inizialmente sembrava che lei e Roberto Parli fossero intenzionati a vivere una relazione a distanza, ma dopo qualche mese la conduttrice aveva annunciato la definitiva rottura dall’ex marito. In tanti sui social si chiedono che piega prenderà la querelle tra i due e se un giorno riusciranno a trovare un accordo pacifico per il bene della loro bambina, Giselle. Al momento la conduttrice preferisce mantenere il massimo riserbo sulla questione e lei e Parli dovranno vedersela con tutte le probabilità in tribunale.