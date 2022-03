Adriana Volpe contro Sonia Bruganelli: cosa ci sarebbe dietro l’addio al GF Vip

Adriana Volpe ha scagliato una frecciatina contro Sonia Bruganelli, che ha affermato che non sarà presente al GF Vip 7.

Tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe ci sono stati alcuni attriti durante la sesta edizione del GF Vip e la moglie di Paolo Bonolis ha svelato che non sarà presente nella prossima edizione del programma. Adriana Volpe ha commentato la sua dichiarazione.

Adriana Volpe contro Sonia Bruganelli

Tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli non corre buon sangue ma, durante la sesta edizione del GF Vip – nonostante gli attriti – le due sarebbero riuscite a trovare il modo di andare d’accordo (e la Volpe ha persino fatto alla sua collega un regalo di compleanno). Di recente la moglie di Bonolis ha dichiarato che non sarà presente come opinionista nella settima edizione del GF Vip, e la Volpe ha tuonato contro di lei:

“Sonia mette le mani avanti e ti dice ‘non lo faccio più il prossimo anno’, ma bisognerebbe vedere i sottotitoli: ‘però se mi corteggiate io ritorno su quella poltrona’.

Quindi sai è tutto da vedere no? Mette la mani avanti, così in caso dovesse esserci un cambio di poltrone lei può dire ‘io sono andata via, non mi hanno sostituito con qualcun altro”.

Da nemiche a amiche

Di recente le due hanno affermato di essere riuscita a diventare amiche nonostante le divergenze iniziali. “Alla fine io le voglio bene”, ha detto Sonia Bruganelli, mentre Adriana Volpe ha aggiunto: “Il nostro rapporto si è evoluto nel tempo, è wrestling in studio, penso si veda, ma poi siamo riuscite a creare un feeling, ci diamo una mano, ci consigliamo”.

Il legame tra le due avrà ulteriori sviluppi?