Adriana Volpe contro Sonia Bruganelli: “Lei e Magalli hanno la stessa natura”

A pochi giorni dalla loro clamorosa lite in diretta tv, Adriana Volpe è tornata a scagliarsi contro la collega opinionista Sonia Bruganelli.

Adriana Volpe contro Sonia Bruganelli

Non corre buon sangue tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli e durante una diretta del GF Vip 6 – di cui le due sono opinioniste – l’ex conduttrice de I Fatti Vostri si è scagliata contro la moglie di Paolo Bonolis, rea di essersi concessa un selfie col suo acerrimo nemico, Giancarlo Magalli.

Ad alcuni giorni di distanza Adriana Volpe è tornata a rimarcare come, secondo lei, i due conduttori abbiano delle caratteristiche in comune: “Sono della stessa pasta, hanno la stessa natura. Sono pronti a punzecchiare e infangare senza considerare gli effetti di quello che creano”, ha dichiarato la conduttrice, e ancora: “Non so nemmeno io se ama la provocazione a prescindere, forse pensava di fare una goliardata, un tentativo mal riuscito, il tutto poi le è sfuggito di mano.

Ha sottovalutato tutto il mio passato, le mie battaglie fatte, anche giuridiche. Ci sono due rinvii a giudizio”.

Adriana Volpe: l’ex marito

Adriana Volpe è tornata a parlare anche del suo ex marito, Roberto Parli, da cui ha deciso di separarsi. Negli ultimi tempi l’uomo si è più volte scagliato contro di lei via social, accusandola tra l’altro di aver portato un uomo in casa traumatizzando sua figlia Gisele.

Adriana Volpe ha sempre replicato con fermezza alle accuse del suo ex. “Ha problemi da risolvere, ma ritengo che la cosa migliore sia permettere a lui di risollevarsi e trovare un suo equilibrio… L’ho perdonato tante volte, ma nulla è cambiato”, ha dichiarato la conduttrice, e ancora: “Chiedere la separazione è stato un gesto significativo per fargli capire che se andava avanti in quel modo mi avrebbe perso. Ho dovuto dare priorità a nostra figlia, concentrarmi su di lei”.

Adriana Volpe: la vita con la figlia

Oggi la conduttrice vive a Milano insieme a sua figlia, Gisele, e si è detta intenzionata ad andare avanti con la propria vita. In tanti non vedono l’ora di sapere se ci saranno per lei novità dal punto di vista sentimentale e se la lite con Sonia Bruganelli avrà un epilogo.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy.