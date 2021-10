Adriana Volpe, i retroscena della lite con Sonia Bruganelli: “Ecco cosa mi ha scritto!”

Adriana Volpe ha svelato i retroscena della lite da lei avuta con Sonia Bruganelli in diretta tv al GF Vip.

Adriana Volpe ha svelato i retroscena della sua lite con Sonia Bruganelli con cui ha avuto un diverbio durante una diretta del GF Vip.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: la lite

Durant il programma di Alfonso Signorini Adriana Volpe e Sonia Bruganelli se ne sono dette di tutti i colori e a seguire l’ex conduttrice de I Fatti Vostri ha svelato i retroscena della discussione avuta con la collega, che l’ha contattata in privato.

“Lei privatamente mi ha scritto che non pensava di ferirmi e cercava un confronto con me. Mi ha proprio detto ‘non era mia intenzione ferirti, non volevo che tu ci restassi così. Vorrei un confronto con te”, ha dichiarato Adriana Volpe, e ancora:

“Io le ho scritto ‘c’è poco da aggiungere. Ti ritengo così intelligente che sapevi a cosa avrebbe portato una determinata azione’. E in più guardando sul suo Instagram non ho visto altri post con altri personaggi.

Terza cosa e con questo concludo, essendosi incontrati quella sera cin un ristorante molto famoso, c’era una persona e mi hanno riferito che hanno parlato di me e volutamente hanno fatto una foto dicendo: “Facciamo una foto così la facciamo impazzire”. Quando mi è arrivata quella cosa è stata la chiusura del cerchio (…) Secondo Sonia era una goliardata ma è cresciuto in maniera spropositata ma ci siamo chiarite e volteremo pagina. Le dinamiche avvengono in studio e non dentro la Casa e siamo pronte per dare il nostro contributo da opinioniste.

Quindi ora diamo spazio soltanto ai ragazzi”.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: i motivi della lite

A scatenare la lite tra le due conduttrici è stata una foto di Sonia Bruganelli postata sui social in cui la conduttrice appariva accanto a Giancarlo Magalli. Com’è noto i rapporti tra Adriana Volpe e Magalli non si sono conclusi nel migliore dei modi e anzi, la conduttrice ha trascinato lo storico collega in tribunale.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: lo scontro in diretta

Dopo lo scontro avuto in diretta tv le due hanno affermato lapidarie: “Non siamo amiche”. A quanto pare i rapporti sarebbero ancora tesi tra le due opinioniste e Adriana Volpe ha manifestato il desiderio, d’ora in avanti, di occuparsi unicamente dei concorrenti del reality show (cercando di ignorare per lo più la sua collega).

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy