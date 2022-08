Adriana Volpe, l’addio al GF Vip: “Ho seguito i consigli di Maurizio Costanzo”

Adriana Volpe ha svelato di aver seguito i consigli di Maurizio Costanzo dopo il suo addio al GF Vip.

Adriana Volpe ha confessato quali sarebbero i suoi progetti per il futuro dopo l’addio al GF Vip.

Adriana Volpe: l’addio al GF Vip

Adriana Volpe è stata rimpiazzata al GF Vip 7 da Orietta Berti e negli ultimi mesi si è parlato spesso della presunta rivalità tra la conduttrice e la sua ex collega, Sonia Bruganelli, che pure sarà all’interno del reality show.

In tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla vicenda, ma per ora Adriana Volpe si è limitata ad anticipare quali saranno i suoi progetti per il futuro e ha anche ammesso di aver seguito il consiglio di Maurizio Costanzo, che le avrebbe suggerito di seguire la sua “irrequietezza”.

“Ho seguito il consiglio di Maurizio Costanzo, che qualche tempo fa ha detto: “Adriana ha un animo irrequieto, deve tornare a condurre”.

Adesso il mio investimento deve essere altro. Ho un bellissimo progetto che sta per partire, per cui sono molto galvanizzata”, ha affermato.

La vita da mamma single

Oltre agli impegni di lavoro, Adriana Volpe è sicuramente impegnata maggiormente anche per quanto riguarda la sua vita privata: da oltre un anno infatti si è separata dal marito Roberto Parli e oggi è lei ad occuparsi maggiormente della figlia Gisele, che si è trasferita con lei a Milano (l’ex marito abita a Montecarlo).

In tanti si chiedono se il futuro riserverà alla conduttrice un nuovo amore.