Adriana Volpe opinionista al Gf Vip 6: la conduttrice prenderebbe il posto di Antonella Elia

Le voci su una possibile mancata riconferma di Antonella Elia come opinionista del Grande Fratello Vip sembrano trovare sempre più solidità. Così si fa sempre più piede l’ipotesi della sua sostituzione con Adriana Volpe, già ex concorrente del reality di Canale 5.

Tale indiscrezione sarebbe stata confermata di recente anche da Dagospia, che parla addirittura di un accordo probabilmente già sottoscritto. Chiaramente per l’ufficialità della notizia si dovrà aspettare la fine dell’estate, ossia quando lo show di Alfonso Signorini tornerà in onda con la sesta stagione nella prima metà di settembre.

Possibile cambiamento fra gli opinionisti del #GrandeFratelloVip #GFVIP, si parla di un ingresso di Adriana Volpe, ma sarà vero? pic.twitter.com/n6uMCBiDIU — GF VIP e Isola dei Famosi (@GF_diretta) May 20, 2021

Grande Fratello Vip 6: Adriana Volpe potrebbe prendere il posto di Elia in studio https://t.co/y6KirY6zNe — ELiSA (@ElisaDiGiacomo) May 14, 2021

Adriana Volpe: il ritorno al Gf Vip

Adriana Volpe potrebbe dunque tornare, in una nuova veste, nello stesso programma che l’ha riportata in auge dopo un lungo periodo trascorso lontano dalla televisione.

Lei stessa ha del resto definito tale opportunità come “una conferma gratificante” per il suo ego, in quanto ne proverebbe la stima per il suo percorso umano e professionale. “È anche vero, però, che se fai un lavoro una volta non debba rifarlo per tutta la vita”, ha precisato ancora l’ex conduttrice Rai. “Penso che cambiare sia sempre utile e che non necessariamente uno deve fare per sempre quello che ha fatto. […] Accetto di buon grado […] ma capisco se scelgono altri perché più convenienti”.