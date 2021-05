Adriana Volpe replica alle accuse del marito: “Quel post palesa gravi problemi”

Adriana Volpe ha replicato contro alcune pesanti accuse scagliate contro di lei - via social - dall'ex marito Roberto Parli.

Tra Adriana Volpe e il suo ex marito, Roberto Parli, volano scintille: lui ha accusato lei di aver portato in casa sua un altro uomo, lei ha replicato affermando che lui avrebbe “gravi problemi”.

Adriana Volpe contro Roberto Parli

Adriana Volpe ha lasciato il marito, Roberto Parli, alcuni mesi fa.

Tra i due però continuano a volare scintille: l’ex marito della conduttrice ha infatti scritto un post al veleno (poi rimosso dai social) dove la accusava di “aver portato in casa” il cantante Marco Profeta, che sarebbe stato visto svestito da sua figlia Gisele.

“Adesso basta! Le falsità prima o poi devono uscire! Avvocato, cantante, autore o chi più ne ha più ne metta! Io so solo una cosa, che questa persona girava in casa Sign.

Volpe/ Parli in quanto ancora sposati! Nudo! Davanti a nostra figlia GISELE! Audio e testimonianze potranno accertare i fatti! Non ho nessuna paura di quello che scrivo, mi aspetto sicuramente ripercussioni legali! Ma per difendere mia figlia sono e sarò sempre disposto a tutto! Ps: vi anticipo che qualsiasi risposta sarà da me ribattuta con molto altro! Per mia figlia!”, ha scritto l’uomo tramite social.

Adriana Volpe: la replica contro Parli

Adriana Volpe ha presto negato quanto scritto nel post da suo marito e ha affermato che la sera prima che l’uomo postasse il messaggio si trovavano insieme, a cena con la figlia Gisele: “Ho letto un post che devo duramente censurare e che, purtroppo, palesa i gravi problemi di mio marito” ha scritto la conduttrice, e ancora: “Basti pensare che ieri sera eravamo serenamente a cena al ristorante insieme con nostra figlia e oggi pregiudica e infanga. Al momento non voglio aggiungere altro, non essendo questa la sede”.

Adriana Volpe: la rottura dal marito

La crisi sentimentale tra Adriana Volpe e Roberto Parli è esplosa poco tempo dopo l’addio della conduttrice alla casa del GF Vip. Secondo indiscrezioni la crisi tra i due sarebbe in parte dovuta ai problemi legati alla loro distanze e ai loro impegni lavorativi. Pur avendo una figlia insieme Roberto Parli e Adriana Volpe vivono in città diverese (lui in svizzera, per curare gli impegni di lavoro, lei a Milano, dove ha iniziato a lavorare per lo studio televisivo di Ogni Mattina).