Adriana Volpe stroncata da un’ex gieffina: “Opinionista senza opinioni”

Adriana Volpe stroncata da un’ex gieffina

Rita Rusic si è scagliata contro Adriana Volpe con cui, già durante la sua partecipazione al GF Vip, non correva affatto buon sangue:

“Certo che sto seguendo il GF Vip.

Faccio il tifo per Signorini e simpatizzo molto per l’opinionista Sonia Bruganelli. Adriana Volpe? Un’opinionista senza opinioni. Guarda i social e ripete“, ha tuonato la showgirl, e ancora: “Che devo dire, soltanto ‘Bruganelli forever!’. Ma lei veramente parla sempre e solo di Magalli! E che scatole questa qui. Mi rode che lei è un’opinionista che di opinioni non ne ha una intelligente“. Adriana Volpe replicherà alle parole della showgirl? Al momento sulla questione non si è espressa.

I ritocchini

Nelle ultime ore la Volpe è stata al centro di un caso “ritocchini” a Striscia la Notizia. Secondo il tg satirico infatti, la conduttrice avrebbe fatto uso della chirurgia plastica in passato per migliorare il proprio aspetto. In molti tra i fan del programma hanno trovato che la conduttrice sia “irriconoscibile” rispetto alle sue foto del passato, e in tanti le hanno chiesto spiegazioni e conferme via social.

Anche su questo caso Adriana Volpe ha preferito non rompere il silenzio, e molti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.

Il GF Vip 6 sta per volgere al termine e Sonia Bruganelli ha fatto sapere che probabilmente non sarà opinionista dello show alla prossima edizione. Adriana Volpe verrà riconfermata?