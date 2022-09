Adriana Volpe su Ilary Blasi: “L’ho vista provata e tanto magra”

Adriana Volpe ha espresso la sua opinione sul divorzio tra Ilary e Totti e ha confessato di aver incontrato la conduttrice.

A La Vita in Diretta Adriana Volpe ha detto la sua sulla separazione più discussa dell’estate, ossia quella tra Ilary Blasi e Francesco Totti. L’ex opinionista del GF Vip ha anche svelato di aver visto la conduttrice.

Adriana Volpe: l’addio di Ilary Blasi e Totti

A La Vita in Diretta si è parlato dell’imminente divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, che l’11 luglio scorso hanno annunciato la loro separazione. Nei mesi scorsi si è parlato di un possibile trasferimento della conduttrice a Milano e Adriana Volpe, che è passata per la stessa situazione (dopo la separazione da Roberto Parli, padre di sua figlia Gisele), ha dichiarato:

“Io ho visto Ilary, anche quando lavorava, molto magra, molto provata e tanto tesa.

Nel senso, credo che stiano cercando di non far trapelare una situazione che se secondo me è molto più complessa di quello che sembra. E mantenendo il focus sui figli, se ci dovesse essere il trasferimento di Ilary a Milano, si pone il problema del trasferimento dei bambini. Quindi è là che interverrà in maniera importante l’avvocato di Totti. Cercheranno di garantire che i figli possano vedere agilmente sia il padre che la madre.

Però logisticamente, se ci sono 500 km di distanza, la cosa diventa certamente più complessa”.

Secondo indiscrezioni Ilary Blasi e Francesco Totti si sarebbero affidati ad alcuni dei migliori avvocati in circolazione nelle pratiche di divorzio e in tanti si chiedono come andranno a finire le cose tra i due.