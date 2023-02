Adriano Aragozzini: "A Mia Martini sono state fatte cose squallide a Sanremo"

Il giornalista Adriano Aragozzini ha svelato un retroscena riguardante la partecipazione di Mia Martini al Festival di Sanremo.

Adriano Aragozzini: il retroscena su Mia Martini

Nonostante Mia Martini sia stata senza dubbio una delle voci più amate della musica italiana, per anni la cantante è stata al centro di tremende dicerie e illazioni riguardanti il fatto che portasse sfortuna. Della vicenda è tornato a parlare Adriano Aragozzini, svelando addirittura che alcuni artisti presenti a Sanremo insieme alla cantante non avrebbe voluto prendere un aereo insieme a lei.

“Tutti gli artisti si dovevano presentare all’aeroporto e quando dovevamo partire metà degli artisti non si presentarono a prendere l’aereo.

Tutti non volevano prendere l’aereo insieme a lei. Io sto parlando di fatti successi. Conclusione: a New York arrivarono quasi tutti gli artisti per via di diffide delle varie case discografiche. E a New York, la cosa più triste – e non faccio nomi perché diventerebbe uno squallore – è che c’erano artisti napoletani, non faccio nomi altrimenti diventa uno squallore, che nelle giacche giravano con corni, ferri di cavallo… una vergogna. Posso fare i nomi e i cognomi in privato”, ha confessato Aragozzini.

La vicenda è stata confermata da molte altre persone vicine alla cantante in quel periodo e che in seguito sua sorella Loredana ha pubblicamente accusato.

“Con questi signori ho ancora a che fare, alcuni sono vivi, ma quando li guardo in faccia abbassano gli occhi. Non partecipo alle loro trasmissioni”, ha dichiarato Loredana Bertè.