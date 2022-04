“Adriano Celentano è morto”: la fake news diventa virale

Adriano Celentano è stato vittima di una fake news in merito alla sua presunta scomparsa presto diventata virale sui social.

Come altre celebrità anche Adriano Celentano è stato vittima di una fake news riguardante la sua presunta scomparsa.

La notizia è circolata su alcuni canali social nelle scorse ore a causa di un messaggio postato dallo stesso cantante attraverso i suoi canali ufficiali, dove annunciava l’addio ai suoi video social. In molti, probabilmente leggendo solo le prime righe del messaggio hanno creduto che il cantante fosse scomparso. “Cari amici inesistenti“, ha scritto Celentano sui suoi profili social, e ancora: “Ho deciso, mio malgrado, di non pubblicare più video sia su Instagram che su Facebook per motivi tecnici e vi chiedo scusa per questo (…) avrei ancora tante cose da dirvi con i miei video ma è più forte di me e neanch’io so spiegarmi il perché”.

Celentano al momento non ha rotto il silenzio in merito alla fake news che l’ha visto protagonista nelle scorse ore e in tanti si chiedono se il cantante interverrà in merito alla vicenda via social.

