ADVANZ PHARMA rafforza presenza in Italia con sede a Milano

Milano, 29 mag. (askanews) – Per rafforzare la sua presenza in Italia, Advanz Pharma, azienda farmaceutica globale con focus strategico su farmaci specialistici, ospedalieri e per malattie rare in Europa, ha scelto Milano come sede affiliata del gruppo. L’azienda, con sede centrale a Londra, un centro d’eccellenza a Mumbai, affiliate commerciali in America, Europa e Australia, e una rete globale di partner commerciali nel resto del mondo, continua dunque la sua fase di crescita ed espansione. E lo fa, consolidando la sua presenza in Italia con la filiale di Milano, in Via de Castillia 23.

A presentarcela, l’amministratrice Delegata di ADVANZ PHARMA Italia, Barbara Marini.

“Abbiamo scelto Milano perché è la città più rivolta all’innovazione e il mondo Pharma è un settore basato interamente sull’innovazione. Abbiamo anche scelto un posto iconico, perché riteniamo che questa parte di Milano mette insieme tre componenti: il passato, il presente e il futuro”.

Impegno dell’azienda resta quello di migliorare la vita dei pazienti fornendo i farmaci specialistici, ospedalieri e per malattie rare da cui dipendono.

“Abbiamo tre segmenti terapeutici molto chiari e ben distinti. Abbiamo farmaci innovativi, farmaci in malattie rare e poi farmaci che definiamo generici o bio equivalenti. È un mix d’offerta presente e certamente futura dove andremo ad essere un partner privilegiato per il sistema sanitario nazionale, attraverso una proposta molto ricca in diverse aree terapeutiche”.

Già presente in 80 mercati con 180 molecole, nella sua sede milanese, ADVANZ PHARMA Italia, vuole configurarsi come una realtà agile e flessibile, basata sullo smart thinking e in grado di favorire una modalità di lavoro ibrida e spazi co-working eco-friendly. Insomma un’azienda, che oltre al portfolio di farmaci specialistici, malattie rare e setting ospedaliero, punta anzitutto sulle sue persone.