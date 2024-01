Aereo caduto, Zelensky: Mosca gioca con la vita dei prigionieri ucraini

Kiev, 25 gen. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che “i russi stanno giocando con la vita dei prigionieri ucraini, con i sentimenti dei loro parenti e con le emozioni della nostra società”, facendo riferimento alla vicenda dell’aereo Il-76 che si è schiantato ieri nella regione meridionale di Belgorod, vicino all’Ucraina, in cui sarebbero morti 65 prigionieri ucraini che erano trasportati sul velivolo, secondo Mosca.

Nell’aereo militare abbattuto, con i 65 prigionieri di guerra, sono morti anche sei membri dell’equipaggio e tre uomini di scorta. Mosca ha detto che i prigionieri di guerra ucraini venivano trasportati in aereo per uno scambio di prigionieri. L’intelligence militare ucraina ha affermato che non le è stato domandato di garantire uno spazio aereo sicuro come in precedenti occasioni.

Zelensky ha sottolineato in un discorso video che l’Ucraina insisterà per un’inchiesta internazionale.