Forse una manovra avventata e l’airbus A319-111 diretto a Dakar impatta con l'ala: aereo colpisce un camion durante il decollo all’aeroporto di Barcellona

Paura in Spagna, dove un aereo colpisce un camion durante il decollo all’aeroporto di Barcellona: secondo i media il velivolo, l’airbus A319-111 diretto a Dakar della Air Senegal, ha centrato il mezzo su gomma con la punta della sua ala sinistra e lo ha fatto inclinare con il pianale alzato dal manto stradale e con le ruote sul lato destro sospese in aria.

Aereo colpisce un camion durante il decollo

A sua volta il velivolo, che ha 16 anni di attività, ha subito danni tali che ne hanno impedito il decollo ed i passeggeri sono stati costretti a scendere dall’aereo e alla fine sono stati collocati su un nuovo volo. Al momento è in corso una accurata indagine su cause e dinamiche esatte dell’incidente. Leggo fa sapere che lo scalo di El Prat, che serve l’area metropolitana di Barcellona, nel 2021 “ha gestito più di 18 milioni di passeggeri”.

Il video con i momenti dello schianto

Il momento dello schianto, che pare non abbia fatto feriti, è stato ripreso in un video. E proprio quel video mostra come pochi istanti prima dell’incidente ci fossero auto che si muovevano nella direzione opposta allontanarsi dall’aereo mentre rullava lungo la pista. La polizia sostiene che l’autista del furgone danneggiato non era all’interno al momento dell’incidente. L’ipotesi più accreditata, per quanto difficile da accettare, è che l’aereo stesse cercando di decollare con l’ala esposta sulla strada parallela alla pista.