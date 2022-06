Aereo da trasporto militare precipitato in Russia: quattro morti

Precipitato un aereo da trasporto militare in Russia. Stava effettuando un volo di addestramento, ma ci sarebbe stato un guasto al motore.

Un aereo da trasporto militare Ilyushin II-76 è precipitato nella Russia occidentale, vicino a Ryazan, una cittadina situata a 200 chilometri da Mosca. L’incidente è stato davvero terribile, con un grave bilancio di quattro persone morte e cinque persone ferite. A riportare la terribile notizia è stata l’agenzia Tass. L’incidente, avvenuto mentre il velivolo militare stava effettuando un volo di addestramento, sarebbe dovuto ad un guasto al motore.

È davvero terribile il bilancio dell’incidente avvenuto in Russia, dove un aereo da trasporto militare è improvvisamente precipitato, causando la morte di quattro persone. L’aereo, che stava effettuando un volo di addestramento, si è schiantato in un campo nei pressi di una zona residenziale, vicino all’autostrada. Sul luogo dell’incidente è anche scoppiato un incendio, che è stato in seguito domato. Altre cinque persone sono rimaste ferite.