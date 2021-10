Aereo della Air India bloccato sotto un ponte vicino all’aeroporto di Delhi

Un aereo della Air India è rimasto bloccato sotto un ponte pedonale, nelle vicinanze dell’aeroporto di Delhi. L’evento è stato immortalato in un video.

Un aereo afferente ala compagnia aerea Air India è rimasto bloccato sotto un ponte situato in prossimità dell’aeroporto di Delhi. La scena è stata ripresa da alcune persone presenti sul posto che hanno, poi, postato video dell’evento sui social.

In India, si è verificata una vicenda alquanto singolare che ha avuto come protagonista un aereo di proprietà della Air India. Il velivolo, infatti, è stato avvistato mentre si avvicinava a un ponte pedonale fino a quando non è rimasto completamente incastrato al di sotto della struttura, situata nelle vicinanze dell’aeroporto di Delhi.

Il bizzarro episodio è stato immortalato in un video che mostra l’aereo bloccato sotto il ponte pedonale. La clip girata da alcune persone presenti in zona che hanno assistito all’evento è stata, poi, diffusa sui social media diventando rapidamente virale.

In particolare, nel video, è possibile osservare l’aereo mentre procede lungo la strada fino a rimanere completamente incastrato.

Molti degli utenti che hanno visualizzato e ricondiviso la clip si sono chiesti per quale motivo il velivolo si trovasse a terra e stesse avanzando lungo la strada.

Sulla base delle informazioni sinora diramate, è stato rivelato che l’aereo rimasto bloccato al di sotto del ponte pedonale è un aereo danneggiato che non aveva più le ali.

In considerazione di quanto riferito, si stava provvedendo a trasferire il mezzo quando è rimasto improvvisamente bloccato sull’autostrada Delhi-Gurugram.

In merito all’incidente avvenuto a Dehli, è intervenuta la Air India che, attraverso una dichiarazione ufficiale, ha spiegato che l’aereo era stato deregistrato ed era stato venduto a un privato.

Il trasporto, quindi, era stato disposto dall’acquirente nel corso della serata di sabato 2 ottobre: in questa circostanza, tuttavia, l’aereo è rimasto intrappolato.

#WATCH An @airindiain plane ✈️ (not in service) got stuck under foot over bridge. Can anyone confirm the date and location?

The competition starts now👇 pic.twitter.com/pukB0VmsW3

— Ashoke Raj (@Ashoke_Raj) October 3, 2021