Aereo di Ita per New York si dirige a Roma: aveva avuto un guasto tecnico

Il volo Ita AZ604 per New York decollato da Malpensa ha dirottato verso Roma Fiumicino per un guasto tecnico. Non ci sono state conseguenze per i passeggeri.

“Volevamo andare a Nu Iorkè e ci troviamo al Colosseo!”, ha esordito così la pagina Facebook “Milano Malpensa – Milano MXP” che ha raccontato la disavventura che hanno vissuto i passeggeri del volo AZ604. Il velivolo partito da Milano Malpensa e diretto a New York, è dirottato a Roma Fiumicino a causa di un guasto tecnico.

Ad ogni modo non ci sono state conseguenze.

#Problemi tecnici per il volo #AZ604 operato da #Ita tra #Milano e New York. Dopo il decollo e un breve holding ha proseguito per #Roma causa problema ai carrelli del A330. Dopo 5 ore passeggeri ripartiti su nuovo aeromobile ✈️#avgeek #emergency #aviation #squawk #malpensa pic.twitter.com/y4SM1u8ohT — Vola Milano Malpensa [MXP] (@VolaMalpensa) October 16, 2022

Volo di Ita per New York dirotta a Roma Fiumicino

Il velivolo, una volta decollato ha puntato verso sud per poi dirigersi a Roma, quindi – prosegue il racconto – ha mantenuto la stessa altezza per tutta la durata del percorso.

Il motivo di questa “deviazione fuori programma” era dovuto ad un guasto tecnico. I carrelli sarebbero rimasti estratti dopo la fase di decollo e sembrerebbe anche durante la restante parte del viaggio.

I passeggeri sono ripartiti

Alla fine tutto si è risolto per il meglio. I passeggeri, una volta arrivati a Roma e dopo aver aspettato a 5 ore, sono ripartiti con un nuovo volo Ita alla volta di New York, una scelta questa “motivata dal fatto motivata dal fatto che è la base di armamento di Ita e c’era la disponibilità di almeno un paio di macchine per poter rischedulare il volo anziché cancellarlo.

Ricordiamo che ITA da Malpensa vola solo verso New York”.