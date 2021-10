Paura durante l’atterraggio in Romania: esplodono le quattro gomme dell’aereo

Un aereo egiziano è sopravvissuto a un incidente mortale, mentre atterrava in Romania. Gomme esplose.

A un aereo egiziano sono improvvisamente esplose le ruote, prima di atterrare presso un aeroporto in Romania. La tragedia è stata evitata per miracolo. L’elivelivolo è infine riuscito a raggiungere terra garantendo l’incolumità di tutti i passeggeri. Ashraf Noweir, capo dell’Autorità per l’aviazione civile, ha ordinato la formazione di una commissione per indagare su quanto avvento.

Aereo egiziano evita tragedia: ripartito senza passeggeri

Secondo fonti del Ministero dell’Aviazione, l’aereo è stato autorizzato a decollare dalla Romania senza passeggeri, dopo essere stato effettuato il processo di riparazione, in seguito all’esplosione di tutte e quattro le ruote. Le fonti precisano che i passeggeri di “Fly Egypt” sono sfuggiti a morte certa, in quanto l’aereo ha deviato dalla sua rotta dopo l’esplosione delle ruote.

Aereo egiziano evita incidente mortale: tutte le gomme esplose

Come si legge da A24Now, il pilota è stato sorpreso dall’esplosione degli pneumatici durante l’atterraggio ed è stato in grado di mantenere il più possibile la traiettoria dell’aereo senza riportare lesioni nell’incidente, assicurando così la sicurezza di tutti i passeggeri presenti. È consuetudine che l’aeromobile venga ispezionato e opportunamente controllato prima e dopo ogni volo, rispettando tutte le misure di sicurezza previste.

Aereo egiziano atterra in Romania: l’incendio generatosi

L’ispettorato delle situazioni d’emergenza, tramite alcune dichiarazioni riportate da News Founded, ha parlato di un incendio che si è generato nella parte posteriore del carrello di atterraggio, spiegando che il rogo “è stato spento dall’Unità di protezione della sicurezza dello Stato“.