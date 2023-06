Un aereo Cessna è stato inseguito dagli F-16 e si è schiantato in Virginia dopo aver sorvolato la no fly zone di Washington: cosa è successo?

Cessna nella no fly zone di Washington, gli F-16 decollano: cosa si sa sull’inseguimento e sullo schianto in Virginia

Nella giornata di domenica 4 giugno, un aereo privato ha fatto un’inversione di rotta sopra Long Island e ha volato per centinaia di chilometri al di fuori della sua traiettoria di volo, spingendo i jet da combattimento F-16 a scattare a velocità supersonica per intercettare il Cessna prima che si schiantasse in una foresta della Virginia, uccidendo quattro persone.

Il viaggio del velivolo ha incluso lo spazio aereo limitato su Washington. Un boom sonico emesso da uno dei jet che inseguivano il mezzo ha spaventato i residenti della capitale americana e di alcune zone del Maryland e della Virginia. Durante l’inseguimento, inoltre, i caccia hanno sparato razzi nel tentativo di attirare l’attenzione del pilota che non rispondeva ai tentativi di contatto.

Non è chiaro perché l’aereo abbia deviato dalla rotta, ma la perdita di pressione in cabina – che potrebbe far perdere i sensi al pilota e ai passeggeri – è una possibilità al vaglio delle autorità, secondo quanto riferito dal proprietario dell’aereo.

La Federal Aviation Administration ha dichiarato in un comunicato che l’aereo si è schiantato su un terreno montuoso vicino alla zona rurale di Montebello, in Virginia, intorno alle 15:30 ora locale di domenica 4 giugno. Non sono stati trovati sopravvissuti. Il National Transportation Safety Board condurrà le indagini sull’incidente, si legge nel comunicato.

Il decollo degli F-16, l’aereo inseguito e il boom sonico

I funzionari della polizia del Campidoglio hanno dichiarato che stavano monitorando il pilota che non rispondeva, insieme ai partner federali, mentre il velivolo sorvolava Washington. Il complesso del Campidoglio è stato “brevemente messo in stato di allerta fino a quando l’aereo non ha lasciato l’area”, ha dichiarato la polizia.

Sono stati lanciati sei jet da tre località e i caccia F-16 della Guardia Nazionale di Washington hanno intercettato il Cessna 560 Citation V intorno alle 15:20. Il pilota non ha mai risposto ai tentativi di stabilire una comunicazione, ha riferito il Comando di Difesa Aerospaziale del Nord America (NORAD).

Secondo il NORAD, l’intercettazione ha provocato il boom sonico udito in tutta la regione di Washington intorno alle 15:10. I caccia F-16 erano “autorizzati a viaggiare a velocità supersonica”, ha dichiarato l’agenzia. I funzionari di Bowie, Maryland, e dell’Ufficio per la gestione delle emergenze di Annapolis, Maryland, hanno detto che il suono proveniva da un aereo che era partito dalla Joint Base Andrews.

La traiettoria del Cessna

L’aereo è decollato dall’aeroporto municipale di Elizabethtown, nel Tennessee ed era diretto all’aeroporto MacArthur di Long Island, a New York, secondo la FAA. Ha raggiunto Long Island prima di fare inversione di rotta e volare per centinaia di chilometri prima di schiantarsi a 135 miglia a sud-est di Washington.

I siti di tracciamento del volo hanno mostrato che il jet ha subito una rapida discesa a spirale, scendendo a una velocità di oltre 30.000 piedi al minuto prima di schiantarsi in una remota zona selvaggia vicino alla George Washington National Forest. La Polizia di Stato della Virginia ha dichiarato di essere stata informata dell’incidente poco prima delle 16:00 e che i soccorritori a piedi hanno impiegato circa quattro ore per raggiungere il luogo dell’incidente.

Il Cessna è intestato alla Encore Motors di Melbourne, Florida, di proprietà di Barbara Rumpel e gestita dal marito John Rumpel. La coppia è importante negli ambienti economici della contea di Brevard. In merito all’incidente, John Rumpel ha dichiarato al Washington Post che a bordo del Cessna c’era “tutta la sua famiglia”, compresa la figlia, un nipote e una tata. Stavano tornando alla loro casa di East Hampton, a Long Island, dopo aver visitato la casa di lui in North Carolina.

Le condoglianze sono state pubblicate sulla pagina Facebook di Barbara Rumpel. Lei ha risposto che “la mia famiglia se n’è andata, mia figlia e mia nipote”.

Rumpel, un pilota, ha detto di sperare che la sua famiglia non abbia sofferto e ha suggerito che l’aereo potrebbe aver perso la pressurizzazione.

SONIC BOOM: People in Annandale, Virginia, heard a sudden sonic boom on Sunday when F-16 planes intercepted an unresponsive aircraft that eventually crashed near the George Washington National Forest. No survivors were found at the crash site. https://t.co/maggqlXV1h pic.twitter.com/LcoH5T1Yg6 — CBS News (@CBSNews) June 5, 2023

Aereo inseguito dagli F-16 fino allo schianto in Virginia: Biden ha sentito il boom

Il Presidente Joe Biden stava giocando a golf con suo fratello alla Joint Base Andrews nel momento in cui i caccia sono decollati. Anthony Guglielmi, portavoce dei servizi segreti statunitensi, ha dichiarato che l’incidente non ha avuto alcun impatto sugli spostamenti del presidente nella giornata di domenica 4 giugno.

Un funzionario della Casa Bianca, invece, ha riferito che il rumore dell’esplosione è stato debole al campo da golf e che il Presidente è stato informato dell’incidente.