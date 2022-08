Aereo leggero cade in un fosso durante l’atterraggio: due feriti

Aereo leggero cade in un fosso in fase di atterraggio. È successo nel Regno Unito. Due persone sono rimaste ferite e traportate in ospedale.

Un drammatico incidente si è consumato nel Regno Unito quanto un aereo leggero è rimasto bloccato in un fosso in fase di atterraggio.

A seguito dell’evento, due persone che si trovavano a bordo del mezzo sono state trasportate in ospedale.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 10:30 ora locale presso l’aeroporto di Cotswold a Kemble, al confine tra Wiltshire e Gloucestershire.

L’aereo, che trasportava un pilota e due passeggeri, è precipitato vicino alla A429: il tratto stradale è stato chiuso per consentire lo svolgimento delle operazioni di sanitari, polizia e vigili del fuoco in piena sicurezza.

Inoltre, la polizia del Wiltshire ha detto che la strada sarebbe stata chiusa per il tempo necessario a rimuovere dal sito il carburante e i detriti residui.

La polizia di Wiltshire, inoltre, ha anche comunicato di aver contattato l’ufficio investigativo sugli incidenti aerei e di averlo informato circa il sinistro.

La nota dei sanitari

In merito all’incidente che ha coinvolto l’aereo leggero, il South Western Ambulance Service ha dichiarato: “Abbiamo inviato due ambulanze di terra con doppio equipaggio, un addetto alle operazioni, un veicolo di pronto intervento, un’auto per terapia intensiva e un’eliambulanza – e ha aggiunto –.

Abbiamo trasportato un paziente al Great Western Hospital e un paziente al Gloucester Royal Hospital, entrambi con un’ambulanza terrestre”.