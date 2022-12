Un aereo è precipitato nelle vicinanze dell’aeroporto militare di Trapani mentre stava avviando la procedura di avvicinamento per atterrare allo scalo.

Un aereo militare è precipitato in prossimità dell’aeroporto di Trapani.

Il caccia Eurofighter del 37esimo stormo si è schiantato mentre stava per attuare la procedura di avvicinamento per atterrare allo scalo trapanese. Al momento, il pilota del velivolo è dato per disperso.