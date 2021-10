Nel Regno Unito un aereo in fase di atterraggio ha preso fuoco. Le cause sono ignote. Nonostante i dati incoraggianti, la gente ha paura di volare.

Un cargo 747 in arrivo da Lipsia, Germania e diretto all’aeroporto di East Midlands di Nottingham, nel Regno Unito, ha preso fuoco durante l’atterraggio nella giornata di ieri, 30 settembre 2021.

Aereo prende fuoco all’atterraggio all’East Midlands Airport: nessun ferito. Il bilancio dell’incidente.

Un forte botto ha accompagnato l’incedente aereo, dopo solo fumo e fiamme, così è quanto riportato dallo “Scottish Sun“. Fortunatamente non si trattava di un volo per trasporto passeggeri e dunque non vi sono stati civili feriti. L’equipaggio di bordo è uscito illeso dall’aeromobile.

Aereo prende fuoco all’atterraggio all’East Midlands Airport: nessun ferito. Le cause dell’incidente.

È aperta adesso un’indagine per capire le cause dell’incidente, per ora sconosciute.

Secondo alcuni testimoni presenti all’aeroporto durante l’atterraggio, qualcosa sarebbe andato a contatto con il motore dopo che l’aereo ha toccato il suolo ed avrebbe provocato l’incendio.

Aereo prende fuoco all’atterraggio all’East Midlands Airport: nessun ferito. Episodi simili.

Non è la prima volta che nel Regno Unito si verifica un incidente aereo. Il più recente a nemmeno una settimana fa. Il giorno 25 settembre 2021, sabato scorso, un altro aereo all’aeroporto di Teesside, nei pressi di Middlesbrough, ha avuto un incidente.

In questo caso il bilancio ha visto 3 passeggeri feriti, di cui uno grave. Dopo l’incidente l’aeroporto è stato chiuso per essere poi riaperto quasi subito.

Aereo prende fuoco all’atterraggio all’East Midlands Airport: nessun ferito. Aumenta la paura di volare.

Nonostante siano rari i casi di incidenti aerei, la gente ha sempre più paura di volare. Per questo motivo l’US National Transportation Safety Board ha fatto una revisione degli incidenti aerei nel Regno Unito dal 1983 al 1999, in cui ha scoperto che più del 95% dei passeggeri degli aerei sono sopravvissuti agli incidenti.