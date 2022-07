L'aereo Spirit Airlines prende fuoco mentre sta terminando a fase di atterraggio. Enorme spavento per i passeggeri me non vi sono morti o feriti.

Paura a bordo di un volo Spirit Airlines che durante l’atterraggio all’aeroporto di Atlanta, in Georgia, USA, ha visto la parte posteriore prendere fuoco. Enorme spavento per tutti i passeggeri a bordo. Fortunatamente non ci sono vittime o feriti.

Aereo prende fuoco durante l’atterraggio

Il velivolo era partito dall’aeroporto di Tampa, in Florida ed era diretto proprio ad Atlanta, in Georgia. Durante il viaggio non c’è stato alcun problema. Il dramma è avvenuto durante l’atterraggio. A quanto pare, date le testimonianze dei passeggeri e la dichiarazioni su twitter di Atlanta airport, i freni del carrello si sono surriscaldati causando le fiamme.

La parte posteriore dell’aereo era completamente ricoperta dal fumo.

Le condizoni del velivolo

È andata bene ai passeggeri del volo Spirit Airlines, in quanto il velivolo è riuscito anche ad arrivare al Gate senza alcun problema. Al momento l’aereo è fuori uso perchè oltre a riparare il danno, si dovrà procedere con la manutenzione ed la messa in sicurezza del mezzo.

Lo spavento dei passeggeri

Come riporta Fanpage, Scottie Nelms un passeggero dell’aereo è stato raggiunto dai microfoni di Fox5 ed ha raccontato ciò che hanno provato durante l’atterraggio.

“Nessuno sapeva cosa fosse fino a quando non ci siamo fermati completamente nel mezzo della pista di atterraggio. Abbiamo visto una fiamma provenire dal motore e io e gli altri presenti abbiamo iniziato a impazzire“, ha dichiarato Nelms.